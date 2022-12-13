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Школу на Русановской оценили в полтора миллиарда рублей
Сегодня, 14:58
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Школу на Русановской оценили в полтора миллиарда рублей

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Учреждение будет рассчитано на 550 учащихся.

ГКУ "Фонд капстроительства и реконструкции" ищет подрядчика для строительства новой школы в Невском районе. Судя по данным портала ЕИС, с которыми ознакомился Piter.TV, начальная цена контракта составит 1,511 млрд рублей.

Общеобразовательное учреждение расположат на Русановской улице. Оно будет рассчитано на 550 мест. Согласно техзаданию, от подрядчика требуется построить четырёхэтажное здание с кабинетами, актовыми и спортивными залами, а также интернет-клубом, издательским центром, библиотекой, мастерскими кулинарии и бассейном. Завершить работы нужно не позднее 3 июня 2024 года.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 24 апреля.

Ранее мы сообщили о том, что на ремонт Пулковского шоссе намерены направить 659 млн рублей.

Фото:  Piter.TV

Теги: госзакупки, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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