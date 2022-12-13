На ремонт Пулковского шоссе намерены направить 659 млн рублей

Работы будут завершены в конце 2025 года.

Комитет по госзаказу Северной столицы объявил тендер на проведение капремонта Пулковского шоссе. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта составляет 658,8 млн рублей.



Исполнителю необходимо будет поработать над инженерными коммуникациями, установив на трассе светофорные колонки, шкафы по управлению наружным освещением и т.д. Затем компания-подрядчик приступит к укладке асфальта. Полностью завершить работы необходимо до15 декабря 2025 года.



Подать заявки на участие в электронном аукционе можно будет до 21 апреля.



Ранее мы сообщили о том, что "Метрострой" готов заплатить более 91 млн рублей за проект "зелёной" ветки.



Фото: Правительство Петербурга