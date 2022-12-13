"Метрострой" готов заплатить более 91 млн рублей за проект "зелёной" ветки

Работу необходимо завершить до 12 мая.

"Метрострой Северной столицы" объявил тендер на создание проектной документации для участка Невско-Василеостровской линии ("зелёной" ветки) петербургского метрополитена. Судя по данным портала госзакупок, начальная цена контракта превышает 91 млн рублей.

Исполнитель представит проекты ограждающих конструкций в торцах станции "Яхтенная", а также проекты цементации и железобетонной обделки тоннелей. Кроме того, необходимо продумать генплан строительной площадки станции "Яхтенная". На следующем этапе начнётся проектировка станций "Планерная" и "Зоопарк".

Проект нужно будет представить до 12 мая, а движение на станциях планируют запустить до начала 2026 года.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте появятся декоративные яблони.

Фото: Piter.TV