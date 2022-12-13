На Невском проспекте появятся декоративные яблони

Цена контракта составляет 14,7 млн рублей.

В Петербурге весной и летом главную магистраль города будут украшать декоративные яблони. Деревья сортов Scarlet и Red Sentinel появятся на Невском проспекте. Их высадят в вазоны. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Конкурс на размещение украшений в конце марта объявил Центр комплексного благоустройства. С документацией можно ознакомиться на сайте госзакупок.

Средства потратят на устройство дренажа, работы по посадке деревьев, удобрения, грунт и щепу. Кроме того, понадобится полив растений. Цена контракта составляет 14,7 млн рублей.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала "Гоголевская неделя".

Фото: Piter.tv