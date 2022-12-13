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На Невском проспекте появятся декоративные яблони
Сегодня, 12:57
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На Невском проспекте появятся декоративные яблони

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Цена контракта составляет 14,7 млн рублей.

В Петербурге весной и летом главную магистраль города будут украшать декоративные яблони. Деревья сортов Scarlet и Red Sentinel появятся на Невском проспекте. Их высадят в  вазоны. Об этом сообщили в "Петербургском Дневнике".

Конкурс на  размещение украшений в конце марта объявил Центр комплексного благоустройства. С документацией можно ознакомиться на сайте госзакупок. 

Средства потратят на устройство дренажа, работы по посадке деревьев, удобрения, грунт и щепу. Кроме того, понадобится полив растений. Цена контракта составляет 14,7 млн рублей.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге стартовала "Гоголевская неделя".

Фото: Piter.tv

 

Теги: декоративные яблони, невский проспект, украшения на невском проспекте, яблони
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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