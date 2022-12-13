В Петербурге стартовала "Гоголевская неделя". Она продлится с 1 по 9 апреля. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн".
Жителей города приглашают на мероприятия в библиотеку Гоголя на Среднеохтинском проспекте, 8. Жители Северной столицы смогут увидеть театральные постановки, послушать лекции, принять участие в мастер-классах и квестах.
Благодаря авторским инсталляциям пространство превратится в Петербург XIX века. Посетители заглянут в старинный почтамт, продуктовую лавку и книжный магазин, а артисты уличного театра разыграют спектакль.
Пиотровский Онлайн
Ранее на Piter.tv: в Петербурге хотят рaсширить список особо охрaняемых территорий.
Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн, Н. Гоголь. Третьяковская галерея / Википедия (автор портрета Ф. Моллер)
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