Библиотека Гоголя приглашает жителей на мастер-классы, лекции и театральные постановки.

В Петербурге стартовала "Гоголевская неделя". Она продлится с 1 по 9 апреля. Об этом сообщили в tg-канале "Пиотровский Онлайн".

Жителей города приглашают на мероприятия в библиотеку Гоголя на Среднеохтинском проспекте, 8. Жители Северной столицы смогут увидеть театральные постановки, послушать лекции, принять участие в мастер-классах и квестах.

Благодаря авторским инсталляциям пространство превратится в Петербург XIX века. Посетители заглянут в старинный почтамт, продуктовую лавку и книжный магазин, а артисты уличного театра разыграют спектакль. Пиотровский Онлайн

Ранее на Piter.tv: в Петербурге хотят рaсширить список особо охрaняемых территорий.

Фото: Телеграм / Пиотровский Онлайн, Н. Гоголь. Третьяковская галерея / Википедия (автор портрета Ф. Моллер)