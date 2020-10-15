Водитель такси предложил петербурженке оплатить поездку натурой

Девушка требует, чтобы сервис уволил напугавшего ее мужчину.

В ночь на 4 июля жительница Северной столицы решила добраться до дома на машине, вызвав водителя через сервис "Яндекс.Такси". После прибытия к пункту назначения мужчина предложил пассажирке оплатить поездку не деньгами, а натурой. Об этом сообщили на портале "Мегаполис".

В Сети появилось видео, на котором можно услышать диалог недовольной клиентки и шофера. Мужчина убеждает девушку воспользоваться необычной акцией и "сделать ему приятно".

Петербурженка оплатила поездку с помощью мобильного приложения и пожаловалась в службу поддержки на водителя. Она требует у компании увольнения напугавшего ее мужчины. В организации приняли претензию клиентки и пообещали запретить водителю доступ к сервису перевозок.

Ранее на Piter.tv сообщили, что петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко.

Фото: pixabay