РЖД: полукольца помогут разгрузить от транспорта центр Петербурга и метро

Концепцию развития железнодорожного узла Петербурга до 2030 года будут реализовывать поэтапно.

В четверг, 15 октября, стало известно о том, что в Петербурге разрабатывают концепцию развития железнодорожного узла. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на заместителя генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

Тони отметил, что изменения будут внедряться в жизнь каскадно. Так, в Петербурге тестово реализуют движение до Гатчины и Сертолово. Речь идет о транспортно-пересадочном узле рядом с "Лахта-центром".

Также в рамках проекта реконструируют путепровод на Пулковском шоссе.

Ранее мы сообщали о том, что на Финляндском направлении в эти выходные пустят дополнительные электрички.

Фото: Piter.TV