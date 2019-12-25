На Финляндском направлении в эти выходные пустят дополнительные электрички

С обновленным расписание можно ознакомиться на вокзалах и на сайте АО "СЗППК".

В эти выходные, 17 и 18 октября, между Петербургом и Ленобласти запустят дополнительные электрички. Об этом сообщила пресс-служба АО "СЗППК".

Речь идет о поездах Финляндского направления. 17 и 18 октября будут курсировать следующие дополнительные электропоезда:

Из Выборга в Петербурга на 11:02, из Петербурга в Выборг на 11:30, из Петербурга в Зеленогорск на 16:25 и в обратном направлении на 18:02. Все поезда отправляются и прибывают в Петербург на Финляндский вокзал.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что у пригородных электричек из Петербурга изменится расписание с 25 октября.

Фото: Piter.TV