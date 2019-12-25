У пригородных электричек из Петербурга изменится расписание с 25 октября

Оно обновится на пяти направлениях.

Из-за сезонного уменьшения пассажиропотока АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" с 25 октября меняет расписание движение пригородных поездов, предупредила пресс-служба предприятия.

Расписание изменится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Ознакомиться с обновленным на графиком можно на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "СЗППК".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что скоростной "Стриж" между Петербургом и Самарой вернётся в ноябре.

Фото: Piter.TV