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У пригородных электричек из Петербурга изменится расписание с 25 октября
Сегодня, 9:03
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nadezhda_sib

У пригородных электричек из Петербурга изменится расписание с 25 октября

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Оно обновится на пяти направлениях.

Из-за сезонного уменьшения пассажиропотока АО "Северо-Западная пригородная пассажирская компания" с 25 октября меняет расписание движение пригородных поездов, предупредила пресс-служба предприятия.

Расписание изменится на Московском, Северном, Финляндском, Витебском и Балтийском направлениях Октябрьской железной дороги. Ознакомиться с обновленным на графиком можно на станциях и вокзалах, а также на сайте АО "СЗППК". 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что скоростной "Стриж" между Петербургом и Самарой вернётся в ноябре. 

Фото: Piter.TV

Теги: вокзал, расписание, электрички
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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