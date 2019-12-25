Скоростной "Стриж" между Петербургом и Самарой вернётся в ноябре

В пути между двумя городами предстоит провести около 19 часов.

Стало известно о возвращении с 3 ноября в расписание РЖД скоростного поезда "Стриж" между Петербургом и Самарой. Об этом пресс-служба ОАО "РЖД" сообщила в четверг, 8 октября.

Поезд будет отправляться с Московского вокзала Северной столицы. В пробном режиме поезд был на маршруте в период с августа по сентябрь. Составы заполняли в среднем на 85%.

Теперь поезда будут курсировать через день. В пути между двумя городами предстоит провести около 19 часов.

Ранее мы сообщали о том, что в РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой, шкафами и перегородками.

Фото: Piter.tv