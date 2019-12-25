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Скоростной "Стриж" между Петербургом и Самарой вернётся в ноябре
Сегодня, 17:50
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Скоростной "Стриж" между Петербургом и Самарой вернётся в ноябре

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В пути между двумя городами предстоит провести около 19 часов.

Стало известно о возвращении с 3 ноября в расписание РЖД скоростного поезда "Стриж" между Петербургом и Самарой. Об этом пресс-служба ОАО "РЖД" сообщила в четверг, 8 октября.

Поезд будет отправляться с Московского вокзала Северной столицы. В пробном режиме поезд был на маршруте в период с августа по сентябрь. Составы заполняли в среднем на 85%.

Теперь поезда будут курсировать через день. В пути между двумя городами предстоит провести около 19 часов.  

Ранее мы сообщали о том, что в РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой, шкафами и перегородками.

Фото: Piter.tv

Теги: железная дорога, петербург, ржд, самара
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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