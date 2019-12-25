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В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой
Сегодня, 14:32
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matveyvn

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой

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Места в новом вагоне расположены отлично от привычных поездов .

В РЖД анонсировали запуск нового плацкарта с удлиненной полкой, шкафами и перегородками. Об этом пишут "РИА Новости".

Вагон поставили в столице на площади Павелецкого вокзала. Разработкой занималась компания "Трансмашхолдинг". Макет нового вагона презентовали в ноябре 2019 года.

Места в новом вагоне расположены отлично от привычных поездов - по четыре в купе и по две "боковушки". Также в вагоне полки разделены перегородкой-шкафом, туда можно положить одежду и багаж. Также в вагонах есть розетки, USB и индивидуальные светильники.

Ранее в РЖД оценили экономический эффект от высокоскоростной магистрали Москва — Петербург.

Фото: Vk.com / Rozetked

Теги: плацкарт, поезд, ржд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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