В РЖД оценили экономический эффект от высокоскоростной магистрали Москва — Петербург

Чистую прибыль проект начнет приносить в 2031 году.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что РЖД оценили экономический эффект от магистрали, которая свяжет Москву и Петербург. Об этом заявил генеральный директор, председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

В настоящий момент, вложения в ВСМ составляют 1,6–1,7 трлн рублей. При этом получить от этой дороги планируется 8 трлн рублей. По данным экспертов, проект начнет приносить прибыль к 2031 году.

Напомним, что ВСМ планируют строить с 2020 до 2026 года. На первом этапе планировали создать магистраль до Казани, но она оказалась очень дорогой. По предварительным расчетам РЖД, в 2030 году пассажиропоток достигнет отметки в 23,3 миллиона человек, в 2040 – 28 миллионов человек.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге с 1 октября в общественном транспорте вводится масочный режим.

Фото:Piter.TV