Депутаты выразили опасение, что если реформа не будет отсрочена, Петербург ожидает транспортный коллапс.

Во вторник, 22 октября, петербургские депутаты обсудили транспортную реформу. Встреча прошла в Мариинском дворце. На ней встретились представители комиссии по промышленности, экономике и предпринимательству ЗакСа.

Депутаты заявили, что если реформа не будет отсрочена, то город на Неве ожидает транспортный коллапс. Напомним, что в 2020 году Смольный намерен убрать с улиц города "дикие дивизии" перевозчиков. Вице-губернато отметил, что город будет устанавливать единый тариф на перевозку. На это власти Петербурга выделят 1,9 миллиарда рублей.

Чиновники отметили, что к работе в Петербурге допустят на конкурсной основе только тех перевозчиков, которые обновят свой автобусный парк.

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