Число заключенных в России достигло исторического минимума

Сейчас в российских СИЗО находится менее 100 тысяч человек.

Число заключенных в России впервые достигло исторического минимума. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на ФСИН. По данным специалистов, количество содержащихся под стражей в СИЗО впервые составляет менее 100 тысяч человек. За последний год осужденных в исправительных колониях снизилось на 30 тысяч человек. Там сидят 434 тысячи осужденных против 463 тысяч в прошлом году за аналогичный период.

Численность осужденных, подозреваемых и обвиняемых, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, к настоящему времени достигла минимальных значений в истории России прокомментировали во ФСИН

К 1 октябрю 2019 года в СИЗО содержится чуть больше 98,3 тысяч подозреваемых. Наибольшее снижение показателей замечено в Свердловской области, Пермском и Краснодарском краях.

Ранее Piter.tv писал о том, что заключённые СИЗО "Кресты" признались в избиении сокамерника.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/EnemyOpsBelNews+