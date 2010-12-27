Заключённые СИЗО "Кресты" признались в избиении сокамерника

В начале августа в Интернете появилось видео, на котором арестанты избивают другого заключенного.

Фигуранты дела о вымогательстве денег у заключенного следственного изолятора "Кресты" признались в том, что избивали заключенного. Однако то, что они требовали деньги у молодого человека, обвиняемые отрицают. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Главное следственное управление СК РФ по Петербургу.

Напомним, в начале августа в Сети появилось видео, на котором неизвестные избивают заключенного. После этого ситуацией в "Крестах" заинтересовались во ФСИН и начали проверку. Факт избиения и вымогательства подтвердился. В отношении трех заключенных возбудили уголовное дело.

По версии Следственного комитета, заключенные потребовали от другого арестанта 20 тыс. рублей. После того, как молодой человек не смог найти эти деньги, вымогатели позвонили его родным и сообщили, что пока деньги не будут переведены на карту, побои будут продолжаться. Кроме того, оказалось, что на видео на самом деле был не тот молодой человек, которого избили, а его травмы были нарисованы краской.

Ведомством было установлено, что сотрудники следственного изолятора не причастны к избиениям, однако они позволили пронести на территорию "Крестов" мобильные телефоны и другие предметы. По результатам проверки были уволены трое сотрудников "Крестов", еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности.

Фото: GulaguNet / YouTube, pixabay.com