Трех заключенных в "Крестах" обвинили в вымогательстве

Подозреваемые потребовали от сокамерника 20 тысяч рублей. Когда тот не смог найти деньги, его избили.

Петербургские следователи предъявили обвинение трем заключенным в "Крестах". Мужчин подозревают в вымогательстве денег у сокамерника. Об этом пишет ТАСС.

По данным следствия, в июле этого года подозреваемые потребовали от другого заключенного СИЗО-1 20 тысяч рублей. Когда тот не смог найти деньги, его избили.

Сообщения об избиениях в "Крестах" начали появляться в начале августа. Инцидентом заинтересовались сотрудники Федеральной службы исполнения, а также Следственный комитет Петербурга и Генпрокуратура России. По результатам проверки были уволены трое сотрудников "Крестов", еще 20 привлекли к дисциплинарной ответственности.

Ранее мы писали, что заключенный увеличил себе срок, избив инспектора в "Крестах".

Фото: ВКонтакте / СИЗО-1 Кресты Колпино УФСИН ИК3 ИК4 ИК6 ИК7