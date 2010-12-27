Заключенный увеличил себе срок, избив инспектора в "Крестах"

Потерпевший получил два раза по голове, а после упал на пол и ударился головой о дверь камеры.

Колпинский районный суд огласил приговор в отношении заключенного "Крестов" Александра Самниева. Мужчине увеличили срок за избиение инспектора. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга.

Инцидент произошел в марте 2018 года в галерее 4-го луча на 4 этаже 12 отделения второго режимного корпуса. Заключенный нарушил правила передвижения по территории СИЗО-1. Инспектор исправительного учреждения, пытаясь утихомирить нарушителя, получил два раза по голове, а затем упал на пол и ударился головой о дверь камеры.

Самниев признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на один год и два месяца в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, подсудимого оштрафовали на 30 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в "Крестах" обнаружили новые случаи насилия.

Фото: ВКонтакте / СИЗО-1 Кресты Колпино УФСИН ИК3 ИК4 ИК6 ИК7