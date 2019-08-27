В "Крестах" обнаружили новые случаи насилия

Оказалось, что один из пострадавших продолжал подвергаться давлению со стороны сокамерника.

Петербургские правозащитники обнаружили новые случаи насилия в СИЗО "Кресты", где на прошлой неделе уволили трех человек после обнаружения так называемых "пресс-хат". Об этом сообщила член ОНК Яна Теплицкая в своем Telegram-канале.

Оказалось, что пострадавший продолжал оставаться в одной камере с избивавшими его людьми. Сергей продолжал подвергаться давлению как психологическому, так и физическому со стороны сокамерника по имени Дмитрий. Именно Дмитрий снимал на телефон избиение Сергея. Это видео впоследствии было опубликовано в сети.

Сергей рассказал, что давление возобновилось после окончания проверок. Цель такого поведения со стороны Дмитрия – не дать пострадавшему писать жалобы. Каждый раз, когда он садится писать, от него требуют убираться или готовить и т.п. Если же Сергей делает что-то неправильно, его бьют, однако так, чтобы не оставить следов на теле.

Ранее в ФСИН России заинтересовались видео из "Крестов" с избиениями и унижениями молодого человека. После проверки были уволены три сотрудника СИЗО. Также к дисциплинарной ответственности привлекли еще 20 человек. Материалы проверки направлены в следственные органы для принятия решений.

Видео: YouTube / Гулагу-нет Официальный канал