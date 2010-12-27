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Проверка ФСИН подтвердила избиения в "Крестах-2"
Сегодня, 18:04
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Проверка ФСИН подтвердила избиения в "Крестах-2"

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К инциденту могли быть причастны сотрудники изолятора.

ФСИН России подтвердила факт избиения и вымогательства в СИЗО-1 "Кресты-2" по результатам проверки. Об этом 16 августа сообщило "РИА Новости" со ссылкой на замдиректора ФСИН Валерия Бояринева.

В изоляторе зафиксировали нарушения при переводе в камерные помещения людей, который были впервые осуждены, а также тех, кто ранее уже отбывал наказание. Бояринев признал, что в "Крестах-2" подтвердились факты преступной безответственности и превышения должностных полномочий со стороны сотрудников учреждения. 

По словам замдиректора ФСИН, необходимо оценить роль начальников УФСИН по Петербургу и Ленобласти в этих инцидентах и определить, как организовывалась профилактика и обеспечение лиц, содержащихся под стражей. Без внимания не останется вопрос, почему не рассматривались жалобы родственников осужденных. 

Результаты проверки будут известны на следующей неделе.

Ранее Piter.TV сообщил о жестоком избиении осужденных, отбывающих наказание в "Крестах-2"

Фото: pixabay.com 

Теги: избиение в крестах, кресты, фсин
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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