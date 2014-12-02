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Петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко
Сегодня, 9:07
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Петербурженка обвинила таксиста в изнасиловании на Дыбенко

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Подозреваемый был задержан.

Петербурженку в такси изнасиловал неизвестный мужчина кавказской внешности. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 28-летняя К. Она сообщила, что 7 июня около 04:00 у дома 6 по улице Дыбенко в такси ее изнасиловал неизвестный мужчина кавказской внешности.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления был задержан 21-летний гражданин республики Узбекистан. В отношении него составлен административный протокол, помещен в СПЗЛ.

В начале июня неизвестный изнасиловал и обокрал студентку в квартире на улице Седова.

Фото: Piter.tv

Теги: дыбенко, изнасилование, таксист
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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