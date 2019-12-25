Неизвестный изнасиловал и обокрал студентку в квартире на улице Седова

Он затолкал ее силой в машину на Думской улице.

В Петербурге неизвестный силой посадил в машину студентку 2 курса, отвез в квартиру, где изнасиловал и обокрал. Об этом Piter.TV стало известно от источника в правоохранительных органах.

Пострадавшая является жительницей Астрахани. Она сообщила, что 31 мая в 3:00 у дома 9 по улице Думской неизвестный, применив физическую силу, посадил ее в автомобиль и отвез в квартиру на улице Седова. Там он ее изнасиловал и украл 5000 рублей, iPhone XR, банковскую карту.

Из НИИ Скорой помощи позже поступила телефонограмма о том, что к ним самостоятельно обратилась пострадавшая. Ее с диагнозом "изнасилование" отпустили домой.

Ущерб 35000 рублей. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее жительницу Понтонного знакомый изнасиловал в бане.

Фото: Piter.tv