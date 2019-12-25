Жительницу Понтонного знакомый изнасиловал в бане

Перед этим они вместе пили алкогольные напитки.

Жительница поселка Понтонный заявила об изнасиловании на дачном участке в СНТ "Бумажник". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 47-летняя жительница поселка Понтонный. Она сообщила, что 29 мая в бане на дачном участке после совместного распития спиртных напитков ее изнасиловал 45-летний А.

"По горячим следам" А. задержан по подозрению в совершении данного преступления, позже отпущен под обязательство о явке.

Подозреваемый бы неоднократно судим в период с 1998 по 2018 год.

Ранее работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать.

Фото: Piter.tv