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Жительницу Понтонного знакомый изнасиловал в бане
Сегодня, 8:45
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жительницу Понтонного знакомый изнасиловал в бане

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Перед этим они вместе пили алкогольные напитки.

Жительница поселка Понтонный заявила об изнасиловании на дачном участке в СНТ "Бумажник". Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

В полицию обратилась 47-летняя жительница поселка Понтонный. Она сообщила, что 29 мая в бане на дачном участке после совместного распития спиртных напитков ее изнасиловал 45-летний А.

"По горячим следам" А. задержан по подозрению в совершении данного преступления, позже отпущен под обязательство о явке.

Подозреваемый бы неоднократно судим в период с 1998 по 2018 год.

 Ранее работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать.

Фото: Piter.tv

Теги: изнасилование, понтонный
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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