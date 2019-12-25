  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать
Сегодня, 8:01
122
mapero

Работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать

0 0

Мужчина уже имел судимость за применение физической силы и изнасилование.

В Петербурге чуть не изнасиловали девушку, которая пыталась устроиться на работу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 22 мая. 

Накануне 58-летний "работодатель" пригласил в свою квартиру на Авиационной улице девушку, чтобы провести с ней собеседование. Мужчина запер входную дверь и применил физическую силу в отношении заявительницы. Подозреваемый попытался изнасиловать свою гостью. 

Мужчину задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Известно, что девушка стала не единственной жертвой "работодателя".

Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красносельском районе. Известно, что на улице Адмирала Черокова возле дома № 22 молодой человек подошел к школьницам, чтобы познакомиться, но те ему отказали. Это и вызвало раздражение у мужчины. 

Фото: pixabay

Теги: изнасилование, криминал, петербург
Категории: Криминальные происшествия, Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

Плюс
0
Минус
евдокимов корнилий
Сегодня 9:26

Xoчeшь зaнятьcя CEKCOM сeгoдня вeчеpoм? Oдинoкиe и зaмyжниe, кpаcивыe и не oчень - вcе они xoтят cеkcа, без дeHeг и отнoшений, просто cekc. все анониmно и kонфидeнциальнo ----- https://omnom.link/s/kissa
 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0 | Личное сообщение
Новые комментарии