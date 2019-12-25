Работодатель закрылся с девушкой в квартире и пытался ее изнасиловать

В Петербурге чуть не изнасиловали девушку, которая пыталась устроиться на работу. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах 22 мая.
Накануне 58-летний "работодатель" пригласил в свою квартиру на Авиационной улице девушку, чтобы провести с ней собеседование. Мужчина запер входную дверь и применил физическую силу в отношении заявительницы. Подозреваемый попытался изнасиловать свою гостью.
Мужчину задержали. Сейчас он находится в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело. Известно, что девушка стала не единственной жертвой "работодателя".
Ранее на Piter.tv сообщили, что полицейские задержали мигранта, который напал на детей в Красносельском районе. Известно, что на улице Адмирала Черокова возле дома № 22 молодой человек подошел к школьницам, чтобы познакомиться, но те ему отказали. Это и вызвало раздражение у мужчины.
Фото: pixabay
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