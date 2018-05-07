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Транспортный коллапс: на проспекте Славы сломались светофоры, трамваи стоят

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Трамваи стоят в сторону Купчино и в сторону "Международной".

Во Фрунзенском районе сломались светофоры. Все трамваи стоят в пробке. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

7 мая в вечерний час пик на проспекте Славы сломались светофоры. На месте собирается огромная пробка из трамваев, так как автомобилисты не пропускают общественный транспорт. 

Вагоновожатая трамвая №49 была вынуждена выпустить пассажиров вне зоны остановки, так как трамвай больше 30 минут стоял на месте и никуда не мог сдвинуться. Пешеходам приходится переходить проспект Славы, протискиваясь через автомобильную пробку.

По словам корреспондента, трамваи стоят в обе стороны: в сторону Купчину и в сторону станции "Международная".

Скорее всего, на место поломки светофоров прибудет регулировщик движения.

Видео: Piter.TV

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Теги: проспект славы , светофор , трамвай
Категории: Лента новостей Происшествия Новости СПб

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