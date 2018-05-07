Транспортный коллапс: на проспекте Славы сломались светофоры, трамваи стоят

Трамваи стоят в сторону Купчино и в сторону "Международной".

Во Фрунзенском районе сломались светофоры. Все трамваи стоят в пробке. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

7 мая в вечерний час пик на проспекте Славы сломались светофоры. На месте собирается огромная пробка из трамваев, так как автомобилисты не пропускают общественный транспорт.

Вагоновожатая трамвая №49 была вынуждена выпустить пассажиров вне зоны остановки, так как трамвай больше 30 минут стоял на месте и никуда не мог сдвинуться. Пешеходам приходится переходить проспект Славы, протискиваясь через автомобильную пробку.

По словам корреспондента, трамваи стоят в обе стороны: в сторону Купчину и в сторону станции "Международная".

Скорее всего, на место поломки светофоров прибудет регулировщик движения.

Видео: Piter.TV