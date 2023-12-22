В Ленобласти с 1 июля увеличат минимальную площадь квартир

Она не должна быть меньше 28 квадратов.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил увеличить минимально допустимую площадь квартиры в новостройках до 28 квадратных метров. Об этом сообщила региональная администрация.

Сейчас площадь студий в новостройках Ленобласти не может быть ниже 24 м2. С 1 июня для новых проектов увеличат требуемый минимальный метраж до 28 м2.

По итогу апреля 2024 года на территории региона введено в эксплуатацию 1,48 миллиона квадратных метров жилья.

Ранее в Петербурге и Ленобласти начался первый этап XVII конкурса "Доверие потребителя". Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его поддерживают 9 профессиональных, 12 ключевых и 24 информационных партнера.

Фото: администрация Ленобласти