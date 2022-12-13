В Петербурге продажи студий увеличились на 35%

Застройщики считают, что площадь квартир продолжит снижаться. Это происходит из-за снижения покупательной способности и повышения ипотечных ставок.

В прошлом году доля студий в структуре продаж выросла на 5%, с 30 до 35%. Об этом 13 января пишет РБК со ссылкой на экспертов рынка.

Застройщики считают, что площадь квартир продолжит снижаться. Это происходит из-за снижения покупательной способности и повышения ипотечных ставок. На 13 января доля студий и однокомнатных квартир в строящемся жилье Петербурга занимает 67%. При этом у целого ряда застройщиков эта доля составляет от 72 до 87% по городу. Наиболее привлекательным предложением остается студия квадратной формы площадью 23-25 "квадратов" с двумя или тремя окнами.

Ранее новостройки вместо аварийного жилья ввели в Тихвине, Ивангороде и Луге. Ключи от новых квартир вручат примерно 400 семьям в Ленобласти.

Фото: Piter.tv

