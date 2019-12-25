В Петербурге предложили ограничить ипотеку на микро-студии

При этом основную проблему депутат Рябоконь видит в действиях застройщиков.

В Законодательном собрании Санкт-Петербурга предложили ограничить выдачу ипотечных кредитов на квартиры малой площади. С инициативой выступил депутат Андрей Рябоконь, направивший соответствующее обращение в Минстрой России.

По мнению парламентария, массовая застройка микро-студий негативно сказывается на демографической ситуации и уровне жизни горожан. В своём Telegram-канале он отметил, что в крупных городах до 30% продаж приходится на студии, что не способствует созданию комфортных условий для семей с детьми.

При этом основную проблему Рябоконь видит в действиях застройщиков. Он считает, что компании намеренно делают ставку на малогабаритное жильё, так как оно приносит большую прибыль. По данным "Яндекс. Недвижимости", стоимость квадратного метра в студиях сейчас достигает 323 тысяч рублей, тогда как в однокомнатных квартирах — около 281 тысячи рублей.

Депутат предложил запретить ипотечное кредитование для квартир площадью менее 28 квадратных метров или вовсе ограничить их реализацию.

Фото: unsplash (Andrea Davis)