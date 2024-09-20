В Ленобласти увеличат минимальную площадь квартир

Решение связано с изменениями на рынке недвижимости и ростом себестоимости строительства.

С 2026 года минимальная площадь квартир в новостройках Ленинградской области увеличится с 24 м² до 28 м². Об этом заявил заместитель Председателя Правительства региона Евгений Барановский.

Решение связано с изменениями на рынке недвижимости и ростом себестоимости строительства. На сегодняшний день в области строится около четырех миллионов квадратных метров жилья, из которых 70 % уже выведены на продажу. При этом только 11 % от общего объема жилья составляют квартиры площадью 24 м², которые чаще всего покупают родители для детей, поступающих в вузы Санкт-Петербурга.

Крупные застройщики обратились к губернатору с просьбой увеличить минимальную площадь квартир, чтобы адаптироваться к новым условиям рынка. Губернатор Александр Дрозденко поддержал инициативу, и необходимые нормативные акты уже приняты. Евгений Барановский

Переходный период до 2026 года позволит застройщикам перестроить проекты и продолжить поддержку рынка недвижимости.

Видео: администрация Ленобласти