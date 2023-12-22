В Петербурге и Ленобласти начался первый этап XVII конкурса "Доверие потребителя"

Заявки принимаются до 1 июня.

Вчера, 15 мая, стартовал первый этап XVII ежегодного общественного независимого конкурса "Доверие потребителя". Заявки принимаются до 1 июня, напомнил портал "Строительный Петербург".

Конкурс проходит при поддержке правительств Санкт-Петербурга и Ленинградской области, его поддерживают 9 профессиональных, 12 ключевых и 24 информационных партнера.

Подготовка к первому этапу, интернет-голосованию, шла с февраля 2024 года. Интернет-голосование будет идти с мая по август в 17-ти номинациях.

По итогам интернет-голосования по сумме голосов на обоих сайтах будут выбраны по 5 компаний и 3 проекта в каждой номинации, которым предстоит пройти экспертное голосование в виде объездов объектов финалистов, исследования "тайный покупатель по оценке работы отделов продаж и выступить с защитой своих компаний и проектов на заседании Экспертного совета в ноябре.

Церемония награждения запланирована на февраль 2025 года.

Фото: Доверие потребителя