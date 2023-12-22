Также у мужчины изъяли телефон, в котором нашли фотографии с координатами закладок.

В Солнечногорске задержали жителя столицы, пытавшегося сбыть 9 кг эфедрона. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, экипаж ДПС заметил вблизи деревни Горетовки мужчину с лопатой, который собирался уехать на каршеринговом автомобиле. Полицейские остановили и досмотрели машину. В багажнике они обнаружили мешок со свертками, в которых было кристаллическое вещество.

Также у мужчины изъяли телефон, в котором нашли фотографии с координатами закладок. В результате выезда по указанным адресам оперативниками изъято еще 10 свёртков с аналогичным содержимым. Возбуждено уголовное дело. Решением суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее мы сообщали, что в Москве пресекли деятельность группы лжеюристов.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА