Общая сумма материального ущерба составила более 10 млн рублей.

В Москве пресекли деятельность группы лжеюристов, открывших офис на Арбате. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, граждане обращались за юрпомощью в компанию. Злоумышленники заключали с ними договоры и брали оплату в размере от 30 до 500 тысяч рублей, однако не исполняли взятые на себя обязательства. Общая сумма материального ущерба составила более 10 млн рублей.

Возбуждены 16 уголовных дел в отношении злоумышленников. Всем фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА