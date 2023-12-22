  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:22
127
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

В Москве пресекли деятельность группы лжеюристов

0 0

Общая сумма материального ущерба составила более 10 млн рублей.

В Москве пресекли деятельность группы лжеюристов, открывших офис на Арбате. Об этом сообщается на сайте "МВД МЕДИА".

По данным следствия, граждане обращались за юрпомощью в компанию. Злоумышленники заключали с ними договоры и брали оплату в размере от 30 до 500 тысяч рублей, однако не исполняли взятые на себя обязательства. Общая сумма материального ущерба составила более 10 млн рублей.

Возбуждены 16 уголовных дел в отношении злоумышленников. Всем фигурантам предъявлено обвинение.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали блогера, который угрожал участникам СВО расправой.

Видео: Telegram / МВД МЕДИА

Теги: лжеюрист, лжеюристы, москва, мошеничество
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии