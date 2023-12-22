Трамп считает, что Байден затягивает конфликт в Газе

Экс-глава США оценил политику Белого дома по Ближнему Востоку.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что действующий лидер страны Джо Байден своими действиями затягивает войну в секторе Газа. Соответствующее заявление кандидат на пост главы государства в Белом доме, член Республиканской партии США сделал в интервью местному радиоведущему Хью Хьюитту. Политик прокомментировал официальные заявления Вашингтона о том, что власти США на время прекратили поставки собственного вооружения еврейскому государству, в частности, поставки бомб большой мощности. Дональд Трамп назвал Байдена "умственно отсталым" за его деятельность, проводимую в отношении Израиля.

Все, что это дает, - это продление войны, потому что это дает другой стороне [ХАМАС] огромную энергию, когда это происходит. Знаете, это дает им психологическую энергию. Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что Джо Байден заявил 8 мая в интервью местному телеканалу CNN о том, что США остановят поставки оружия Израилю в случае проведения руководством еврейского государства крупной, наземной, военной операции в городе Рафах в палестинском анклаве.

Трамп хочет, чтобы его дебаты с Байденом шли два часа.

Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt