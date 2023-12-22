Трамп хочет, чтобы его дебаты с Байденом шли два часа

Экс-глава США раскрыл ожидания от телевизионных дебатов с политическим оппонентом.

Бывший американский президент Дональд Трамп настаивает на том, что его предстоящие телевизионные дебаты с действующим лидером страны Джо Байденом должны длиться два часа. Соответствующее заявление кандидат на пост главы государства в Белом доме, член Республиканской партии США сделал в интервью местному радиоведущему Хью Хьюитту. Политик заметил, что во время мероприятия кандидаты должны стоять, а не сидеть.

Я думаю, мы должны это делать два часа. Дональд Трамп, экс-президент США

Напомним, что и Байден, и Трамп выразили согласие на проведение теледебатов 27 июня на площадке телеканала CNN.

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Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt