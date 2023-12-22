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Трамп: пока мир разрывается на части, Блинкен выступает с песней в Киеве

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Экс-глава США оценил поездку лидера Госдепа США в Киев.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что государственный секретарь США Энтони Блинкен плохо выполняет свои рабочие обязанности. Таким образом член Республиканской партии прокомментировал визит руководителя внешнеполитического ведомства страны в Киев, где тот выступит с песней в одном из местных концертных клубов. Трамп пояснил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что такие действия лидер Госдепа предпринял, пока "мир разрывается на части".

Это не то, что нам нужно <...>. Это не кастинг на центральное телевидение. И посмотрите, он проделал очень плохую работу. Мир разрывается на части.

Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее газета The Washington Post информировала читателей о том, что Энтони Блинкен прибыл в один из киевских музыкальных клубов. Там иностранный чиновник выступил на сцене с одной из творческих групп. Судя по кадрам видеозаписи, размещенных в социальных сетях,государственный секретарь США вместе с украинскими артистами сыграл на гитаре композицию Янга Rockin" in the Free World, написанную в 1989 году.

Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка".

Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt

Теги: дональд трамп, рабочая поездка, энтони блинкен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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