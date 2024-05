Трамп: пока мир разрывается на части, Блинкен выступает с песней в Киеве

Экс-глава США оценил поездку лидера Госдепа США в Киев.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что государственный секретарь США Энтони Блинкен плохо выполняет свои рабочие обязанности. Таким образом член Республиканской партии прокомментировал визит руководителя внешнеполитического ведомства страны в Киев, где тот выступит с песней в одном из местных концертных клубов. Трамп пояснил в интервью радиоведущему Хью Хьюитту, что такие действия лидер Госдепа предпринял, пока "мир разрывается на части".

Это не то, что нам нужно <...>. Это не кастинг на центральное телевидение. И посмотрите, он проделал очень плохую работу. Мир разрывается на части. Дональд Трамп, экс-глава США

Ранее газета The Washington Post информировала читателей о том, что Энтони Блинкен прибыл в один из киевских музыкальных клубов. Там иностранный чиновник выступил на сцене с одной из творческих групп. Судя по кадрам видеозаписи, размещенных в социальных сетях,государственный секретарь США вместе с украинскими артистами сыграл на гитаре композицию Янга Rockin" in the Free World, написанную в 1989 году.

Фото и видео: YouTube / Hugh Hewitt