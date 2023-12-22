Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка"

Бывший американский президент Дональд Трамп допустил выделение военной помощи армии киевского режима в виде займа вместо "подарка". Соответствующее заявление экс-лидер Белого дома, член Республиканской партии сделал журналистам на совместной пресс-конференции со спикером Палаты Представителей Конгресса США Майком Джонсоном.
Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка.
Дональд Трамп, экс-глава США
Напомним, что 12 апреля британское издание Financial Times сообщило читателям о том, что администрации в Вашингтоне выступили с предложением выделить украинским властям помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной страной от замороженных российских государственных активов.
Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник.
Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX
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