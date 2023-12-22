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Трамп допустил выделение помощи Украине в виде займа вместо "подарка"

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Экс-глава США рассказал о том, как страна может помощь ВСУ.

Бывший американский президент Дональд Трамп допустил выделение военной помощи армии киевского режима в виде займа вместо "подарка". Соответствующее заявление экс-лидер Белого дома, член Республиканской партии сделал журналистам на совместной пресс-конференции со спикером Палаты Представителей Конгресса США Майком Джонсоном.

Мы прямо сейчас рассматриваем, мы думаем о том, чтобы сделать это займом вместо просто подарка.

Дональд Трамп, экс-глава США

Напомним, что 12 апреля британское издание Financial Times сообщило читателям о том, что администрации в Вашингтоне  выступили с предложением выделить украинским властям помощь в формате займа под залог будущей прибыли, полученной страной от замороженных российских государственных активов.

Трамп выведет США из НАТО, уверен его бывший помощник.

Фото и видео: YouTube / LiveNOW from FOX

 

Теги: военная помощь, всу, дональд трамп, майк джонсон, палата представителей
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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