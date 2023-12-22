Игорь Жовква прокомментировал мирные инициативы, которые предлагают другие страны.

Заместитель руководителя офиса лидера киевского режима Владимира Зеленского Игорь Жовква отверг в публичном пространстве другие планы по мирному урегулированию украинского конфликта, кроме "формулы мира". Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в эфире местного телемарафона. Эксперт программы отметил, что Киев готов учитывать предложения других стран, так как многие из них совпадают с украинскими инициативами.

Никаких других планов быть не может - ни китайских, ни каких-либо других. Война идет на территории Украины, а не на территории других стран. Игорь Жовква, эксперт

напомним, что китайские власти в феврале 2023 года опубликовали позиционный документ по вопросу урегулирования кризиса, возникшего между Москвой и Киевом, который включает в себя 12 пунктов. В частности, речь идет о призывах к прекращению огня, уважению законных национальных интересов всех стран в сфере безопасности, решению гуманитарной проблемы.

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Фото и видео: YouTube / Ми - Україна