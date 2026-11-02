Пешеход погиб под колесами Renault на трассе А-120 в Ленобласти

Мужчина, на вид которому около 50 лет, скончался от полученных телесных повреждений.

Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства смертельной аварии, произошедшей на автодороге А-120 "Петербургское южное полукольцо" 1 ноября.

По информации ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, на 61-м километре трассы 62-летний водитель машины Renault Duster совершил наезд на пешехода, двигавшегося в попутном направлении по краю проезжей части. В результате ДТП мужчина, на вид которому около 50 лет, скончался от полученных телесных повреждений.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в ДТП в деревне Войбокало пострадали трое, в том числе 11-летняя девочка. Всех их госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Видео: пресс-служба МВД России