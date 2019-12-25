В ДТП в деревне Войбокало пострадали трое, в том числе 11-летняя девочка

Всех их госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести.

Правоохранители Кировского района Ленинградской области проводят проверку по факту аварии, в которой пострадал ребенок.

Как рассказали в МВД России, 31 октября примерно в 23:05 в деревне Войбокало 18-летняя девушка за рулем автомобиля BMW не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. В результате травмы получили три человека: сама водительница, 18-летний юноша и 11-летняя девочка, ученица седьмого класса. Всех их госпитализировали в медицинское учреждение в состоянии средней степени тяжести. Все обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала автомобилиста, скрывшегося после смертельного ДТП на проспекте Косыгина. Сотрудник автосервиса выпил спиртное и взял авто клиента, чтобы покататься, а потом попал на нем в аварию.

Фото: Piter.TV