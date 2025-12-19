МВД предупредило о мошеннической рассылке в домовых чатах о проверке учета воды

Россиян предупредили о попытке кражи злоумышленниками персональных данных на "Госуслугах" через "плановые проверки приборов".

Мошенники на территории России рассылают пользователям в поддельных домовых чатах сообщения о плановой проверке индивидуальных приборов учета воды. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. Киберполицейские заметили, что криминальная схема используется аферистами для хищения кодов граждан от личных страниц на едином портале "Гоуслуги".

Пример очередного мошеннического чат-бота, предназначенного для получения неправомерного доступа к аккаунтам на портале "Госуслуги". Ссылка на него распространяется в поддельных домовых чатах. пост от киберполиции России

МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России