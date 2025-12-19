МВД предупредило о мошенниках, обещающих крупный выигрыш

В Киберполиции рассказали, как отличить обман аферистов по ряду признаков.

Мошенники обещают российским пользователям социальных сетей и мессенджеров крупный выигрыш, после чего требуют от жертвы обмана перевести денежные средства на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации". Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В киберполиции рассказали, что на самом деле банковские организации никогда не промят от клиентов встречных переводов для разблокировки операций. Речь идет о том, что комиссия и курсовые разницы проводятся внутри системы автоматически, а не через какие-либо переводы третьим лицам.

Мошенники, обещая крупный выигрыш, требуют от жертвы совершить перевод на свою карту якобы для "увеличения процента конвертации". Для подтверждения своих слов присылают поддельное уведомление от банковского приложения. пост от киберполиции России

В том случае, если оппоненты просят человека совершить перевод средств для получения "выигрыша" или "дохода от инвестиций", то всегда речь идет об обмане.

В МВД предупредили о создании мошенниками поддельных рабочих чатов.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России