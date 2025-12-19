  1. Главная
В МВД предупредили о создании мошенниками поддельных рабочих чатов
Сегодня, 8:45
В Киберполиции рассказали о том, какая схема реализуется в России в мессенджерах против работающего населения.

Мошенники на территории России создают в мессенджерах и социальных сетях поддельные рабочие чаты с высокой степенью достоверности. Такие криминальные схемы позволяют им  похищать коды подтверждения у сотрудников под разными предлогами.  Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах.  В киберполиции отметили, что обычно в такие чаты аферисты добавляют лишь одного реального пользователя, а также несколько ботов, которыми руководят злоумышленники. Эти боты подписываются ФИО коллег, используют фотографии реальных людей и имитируют общение.

Злоумышленники проводят тщательную подготовку: собирают в открытых источниках и соцсетях информацию о коллективе жертвы, включая имена, должности и рабочие связи. Это позволяет им создать фиктивный рабочий чат с высокой степенью доверия.

пост от киберполиции России

Далее под видом руководителя или ответственного сотрудника в чате ставится "служебная задача". Для примера, преступники могут попросить пользователей срочно передать им код подтверждения для "оцифровки архива". При этом поддельные боты подтверждают действия друг друга, а также демонстрируют "лояльность" к запрашиваемым действиям и подталкивают жертву обмана  к выполнению опасного для кибербезопасности человека требования.

В МВД назвали самый частый предлог мошенников для получения кодов.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России

