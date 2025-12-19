В Киберполиции предупредили, что Запрос кода является самым явным признаком мошеннических действий.

В МВД назвали самый частый предлог мошенников для получения кодов у граждан России. Соответствующими данными поделились с журналистами представители пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий при российских правоохранительных органах. В киберполиции отметили, что одним из самых распространенных предлогов, после которого пользователи становятся жертвами обмана, является "запись на прием в государственную организацию". Именно при такой криминальной схеме аферисты выманивают код из SMS-сообщений пользователей.

Мошенники рассказывают про перерасчет пенсии, тарифов ЖКХ, ошибках в налоговой декларации и т. п., приглашают в учреждение, а для подтверждения записи просят назвать код из СМС. пост от киберполиции России

Напомним, что для подтверждения записи на прием в государственные органы SMS-верификация не применяется. Человек может записаться на прием через официальные сервисы или единый портал "Госуслуги". Это происходит без передачи кодов по телефону неизвестным лицам или в мессенджерах.

Мошенники стали рассылать письма с запросом на обновление почты.

Фото: Telegram / Вестник киберполиции России