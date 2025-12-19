  1. Главная
Мошенники стали рассылать письма с запросом на обновление почты
Сегодня, 8:14
Полиция предупреждает: единственный адрес "Госуслуг" – no-reply@gosuslugi.ru.

В МВД России предупредили о том, что мошенники начали рассылать письма с запросом на обновление электронной почты на портале "Госуслуг", чтобы заставить жертв самим звонить им. 

В тексте указывается поддельный номер техподдержки, при этом аферисты используют логотипы, которые схожи с официальными, и рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС. 

Ранее на Piter.TV: в МВД России предупредили о мошеннической схеме с "бесплатными" фотосессиями. Жертвы договариваются о дате, далее выдаются "менеджер" и ссылка для оплаты студии.

Фото: пресс-служба МВД 

