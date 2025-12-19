Мошенники стали рассылать письма с запросом на обновление почты

Полиция предупреждает: единственный адрес "Госуслуг" – no-reply@gosuslugi.ru.

В МВД России предупредили о том, что мошенники начали рассылать письма с запросом на обновление электронной почты на портале "Госуслуг", чтобы заставить жертв самим звонить им.

В тексте указывается поддельный номер техподдержки, при этом аферисты используют логотипы, которые схожи с официальными, и рекомендуют никому не сообщать коды подтверждения из СМС.

Фото: пресс-служба МВД