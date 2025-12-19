  1. Главная
В МВД России предупредили о мошеннической схеме с "бесплатными" фотосессиями
Сегодня, 8:11
Жертвы аферистов договариваются о дате, далее выдаются "менеджер" и ссылка для оплаты студии.

В пресс-службе МВД россиян предупредили о мошеннической схеме с фотосессиями "по бартеру". Клиент якобы должен заплатить только за аренду студии, а фотограф снимет "бесплатно". 

Жертвы аферистов договариваются о дате, далее выдаются "менеджер" и ссылка для оплаты студии. Через несколько дней "фотограф" отменяет съемку, "менеджер" присылает ссылку "на возврат денег", куда вводятся данные. Тогда злоумышленники получают доступ к банковскому приложению и воруют деньги. 

Проверяйте фотографа и студию по отзывам и официальным сайтам, платите только через официальные сервисы, а не по случайным ссылкам. 

Пресс-служба МВД

Ранее на Piter.TV: мошенники используют ИИ для подделки голосов и лиц следователей. 

Фото: pxhere 

