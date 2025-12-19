В МВД России предупредили о мошеннической схеме с "бесплатными" фотосессиями

В пресс-службе МВД россиян предупредили о мошеннической схеме с фотосессиями "по бартеру". Клиент якобы должен заплатить только за аренду студии, а фотограф снимет "бесплатно".
Жертвы аферистов договариваются о дате, далее выдаются "менеджер" и ссылка для оплаты студии. Через несколько дней "фотограф" отменяет съемку, "менеджер" присылает ссылку "на возврат денег", куда вводятся данные. Тогда злоумышленники получают доступ к банковскому приложению и воруют деньги.
Проверяйте фотографа и студию по отзывам и официальным сайтам, платите только через официальные сервисы, а не по случайным ссылкам.
Пресс-служба МВД
Фото: pxhere
