МВД предупредило о массовой утечке данных в нейросети Grok

Свыше 370 тысяч диалогов пользователей с искусственным интеллектом Grok оказались в открытом доступе. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов. Установлена, что утечка персональных данных зафиксирована в связи с работой кнопки "поделиться". При нажатии на эту надпись создавалась публичная ссылка, которая автоматически индексировалась поисковыми системами.

Так, согласно данным Forbes, более 370000 диалогов пользователей с искусственным интеллектом Grok были проиндексированы Google и оказались в открытом доступе без ведома или разрешения пользователей. пресс-служба МВД РФ

В полиции уточнили, что пользовательская конфиденциальность в нейросетях часто уступает место функциональности. Граждан призвали не вводить пароли, паспортные и иные личные сведения в диалоге с иностранным чат-ботом.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Grok