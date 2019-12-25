МВД предупредило о массовой утечке данных в нейросети Grok

Свыше 370 тысяч диалогов пользователей с искусственным интеллектом Grok оказались в открытом доступе. Соответствующее заявление сделали сотрудники российских правоохранительных органов. Установлена, что утечка персональных данных зафиксирована в связи с работой кнопки "поделиться". При нажатии на эту надпись создавалась публичная ссылка, которая автоматически индексировалась поисковыми системами.
Так, согласно данным Forbes, более 370000 диалогов пользователей с искусственным интеллектом Grok были проиндексированы Google и оказались в открытом доступе без ведома или разрешения пользователей.
пресс-служба МВД РФ
В полиции уточнили, что пользовательская конфиденциальность в нейросетях часто уступает место функциональности. Граждан призвали не вводить пароли, паспортные и иные личные сведения в диалоге с иностранным чат-ботом.
