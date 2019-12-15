Выявлен новый канал утечки персональных данных россиян

Специалисты связывают это с пониженным требованиям к сотрудникам и снижением уровня доходов.

Утечка личных данных россиян происходит через ИТ-специалистов, говорится в исследовании компании DeviceLock, пишет газета "Известия".

Согласно исследованию компании по кибербезопасности, 2% сливов произошло из-за системных администраторов. Ранее данный вид инсайдеров не был зафиксирован в исследованиях. Специалисты связывают это с пониженным требованиям к сотрудникам и снижением уровня доходов. Так, например, системный администратор получает около 150 тыс. рублей, в то время как продажа данных стоит от 500 тыс. до 2 млн рублей.

По объему на новый вид слива приходится четверть утечек личных данных. Остальные 98% приходятся на специалистов других компаний и подразделений. Напомним, ранее Piter.TV сообщал, что более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе.