Сбер рассказал, как сделать экосистему безопасной

К 2025 году цифровые экосистемы будут создавать 60 $ трлн мирового дохода. На цифровых платформах к 2023 году планируют реализовать 80% государственных инициатив. Накопление большого объема данных часто ставит продукты экосистемы под угрозу.

При кибератаке даже на 1 элемент, может пострадать вся экосистема.

Андрей Стыскин, Директор бизнес-группы поиска, рекламных и облачных сервисов, Группа компаний Яндекс:

По опросам ВЦИОМ, треть россиян вообще не знает, что пока они взаимодействуют с экосистемами и сервисами про них собирают какие-то данные.

На прошлой неделе Яндекс предоставил пользователям возможность посмотреть свой цифровой след в интернете. Метрика даёт представление о том, какие личные данные доступны сайтам и приложениям, которыми пользовался человек. По мнению заместителя Председателя Правления Сбера Станислава Кузнецова, вариант противодействия только один — объединение усилий. Образование государственного центра кибербезопасности поможет бизнесу и правительственным структурам противостоять мошенникам.

Станислав Кузнецов, Заместитель Председателя Правления Сбербанка:

То, что мы сейчас на старте развития экосистемы так подробно анализируем как раз надежность существования экосистемы, как защищать экосистему, это очень важно и нам кажется мы на правильном пути, когда говорим об объединении усилий и помощи друг другу.

Как отметили участники дискуссии, общие правила регулирования, ограничение доступа данных для партнёрских сервисов сокращают риски. А развитие искусственного интеллекта позволяет убрать самое слабое звено кибербезопасности - человеческий фактор.