Сейчас представители компаний проверяют сведения об утечке информации клиентов.

Более миллиона кредитных историй россиян оказались в открытом доступе в Интернете. Об этом сообщили в "Коммерсанте" со ссылкой на главу проекта Security Discovery Боба Дяченко. Специалисты по кибербезопасности обнаружили очередную утечку данных, которую допустили микрофинансовые организации.

Пострадали клиенты "ГринМани", а также БКИ "Эквифакс". Хакеры в любой момент могут воспользоваться паспортными данными, адресами заемщиков, номерами мобильных и т.д. Там же доступные сведения о кредитной истории и скоринговом балле.

Напомним, что в начале 2019 года "ГринМани" занимали 13-ое место в рейтинге по размеру портфеля микрозаймов. В сентябре компанию исключили из реестра МФО по требованию Центробанка из-за нарушений в отношении заемщиков. Проблемы зафиксированы в в ложной отчетности фирмы.

Директор "ГринМани" рассказал, что по данному факту ведется проверка. Эксперт добавил, что до конца расследования рано говорить о том, была ли утечка в действительности. В "Эквифакс" добавили, что от них точно никаких утечек не было.

Ранее Piter.tv писал о том, что руководство "ВКонтакте" не объяснило, как старые пароли попали в руки хакеров.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Charaen