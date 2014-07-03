Арбитраж Петербурга отказался признать "Ленфильм" банкротом

В ходе разбирательства адвокат киностудии подтвердил полное погашение задолженности перед заявителем, при этом никаких иных финансовых обязательств у "Ленфильма" перед компанией "Радмир" не возникло.

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти вынес решение отказать в признании студии "Ленфильм" банкротом, отклонив соответствующий иск, поданный компанией "Радмир" из Ростова-на-Дону. Заседание состоялось 22 апреля, подробности освещает корреспондент РБК Петербург.

В ходе разбирательства адвокат киностудии подтвердил полное погашение задолженности перед заявителем, при этом никаких иных финансовых обязательств у "Ленфильма" перед фирмой не возникло.

Следует отметить, что представители самой компании "Радмир", специализирующейся на оптовой торговле металловыми конструкциями, мебельной продукцией и сборочными работами, на заседание не прибыли.

Подытоживая аргументы обеих сторон, юрист киностудии заключил следующее: поскольку отсутствуют дополнительные претензии и признаки несостоятельности, необходимо прекратить производство по делу, возбужденному компанией "Радмир".

Рассмотрев представленные доказательства и заслушав позицию истца, суд счёл обоснованным отказ в удовлетворении иска, постановив одновременно взыскать с "Ленфильма" в пользу заявителя 100 тысяч рублей в счёт понесённых судебных издержек. Суд исходил из того факта, что задолженность была покрыта организацией только после подачи заявления о банкротстве.

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Фото: пресс-служба КГИОП Петербурга