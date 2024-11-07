Петербургский нефтяной терминал прокомментировал изъятие 55% акций в пользу государства

Прокуратура сочла, что акционеры, обладающие гражданством Германии и Франции, незаконно контролируют предприятие стратегического значения.

Руководство Петербургского нефтяного терминала одобрило решение арбитражного суда о передаче государству 55% акций компании. Иск о возврате активов был подан Генеральной прокуратурой РФ против ряда кипрских компаний, чьи фактические собственники — наследники Дмитрия Скигина, одного из основателей нефтетерминала. Прокуратура сочла, что акционеры, обладающие гражданством Германии и Франции, незаконно контролируют предприятие стратегического значения.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал братьев Михаила и Евгения Скигиных, граждан Германии, и их сестру Полину, имеющую гражданство России и Франции, виновными в нарушении законодательства о стратегических инвестициях. Суд постановил вернуть в государственную собственность 5546 акций ПНТ, оставив еще 4538 акций у российских акционеров. Наследники Скигиных воздержались от комментариев по этому поводу.

На официальном сайте ПНТ отметили положительное влияние решения суда, которое исключило возможность контроля со стороны иностранных инвесторов и предотвратило возможные блокировки деятельности компании. Следует отметить, что иск был подан в январе текущего года, причем ответчиками выступали три кипрские компании, принадлежащие детям Дмитрия Скигина. Прокуратура утверждала, что сделки, проведенные в 2016 и 2020 годах, привели к переходу оператора и собственника нефтетерминала под иностранный контроль.

Удовлетворение арбитражным судом иска Генеральной прокуратуры Российской Федерации, равно как и судебный акт по данному делу, повысят эффективность осуществления Обществом, его руководством и трудовым коллективом непрерывной и круглосуточной деятельности по перевалке нефтепродуктов и прочих наливных грузов, надежной эксплуатации производственных мощностей, безусловному выполнению утвержденных планов по реконструкции, модернизации и техническому перевооружению предприятия, выполнению Обществом обязательств перед заказчиками, поставщиками, подрядчиками, прочими контрагентами, обеспечению безопасности предприятия. АО "Петербургский нефтяной терминал"

Интересно, что аналогичные претензии были выдвинуты владельцами кипрских офшорных компаний в отношении Елены Васильевой, супруги второго основателя ПНТ Сергея Васильева, который ранее оставил дела из-за болезни, передав управление бизнесом своей жене.

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Фото: АО "Петербургский нефтяной терминал"